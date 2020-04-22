台東高中進行消毒。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東高中進行消毒。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情延燒，敦睦艦隊磐石號出訪帛琉傳出官兵群聚感染疫情，國防部18日緊急召回全體官兵檢疫隔離，因中央公佈敦睦艦隊台東縣集合地點在台東高中，台東縣環境保護局特別於22日進行台東高中周圍環境預防性消毒。

敦睦艦隊爆發官兵染疫，國防部緊急召回全體官兵檢疫，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，台東縣部分則是在台東高中校門口集合，學校表示，官兵只在校外，並未進入校園內。

台東高中校長蔡美瑤表示，接駁官兵的接駁車停在校門口外，門口保全也禁止車輛及8名官兵進入校園，隔天也立即請環保局進行消毒，安全絕對無虞。

台東縣衛生局指出，截至21日為止中央疫情指揮中心公告全國新冠肺炎425確診個案數中，台東縣仍無確診個案，衛生局呼籲民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節，如近期有收至中央發布自主健康管理簡訊，應自主健康管理(測量體溫、症狀評估)14天，外出時請全程佩戴口罩。

(中時 )