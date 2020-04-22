敦睦艦隊確診案例在台南趴趴走，足跡疫調結果一公布，也使得原本平靜的台南瞬間提升潛在社區傳染風險，也增加家長對校園開放的疑慮與學校防疫壓力，台南市長黃偉哲22日宣布，為確保學校師生安全，明天（23日）起市屬各級學校校園全面禁止對外開放，直到疫情舒緩為止。

黃偉哲表示，台南的確診案例一直維持在六都最低，但計畫趕不上變化，隨著敦睦艦隊確診官兵在台南的足跡疫調結果浮現，擴大民眾對不確定傳染風險的疑慮，許多家長也擔心校園開放會成為校園防疫破口，因此，在國內疫情尚未舒緩前，為確保校園師生安全，有必要做出校園全面禁止開放的決定，希望平時已習慣入校運動的民眾能共體時艱，改到公園或其他戶外活動場所做運動。

教育局長鄭新輝說，台南市所屬學校校園門禁管制與開放的處理原則，是依國內與台南疫情發展調整，在敦睦艦隊群聚感染發生前，台南確診案例幾乎全是境外移入，因此，校園僅限制室內空間不對外開放，戶外仍維持讓社區民眾可於早晚與假日入內運動。

鑑於如今國內疫情快速升溫，社區潛在傳染風險相對增加，因此不得不全面禁止校園對外開放，降低校園防疫壓力與家長疑慮。校園在全面禁止開放後，平時與假日民眾未經許可皆不得進入校園；家長接送僅能到校門口；經許可進入校園之家長皆須量體溫與配戴口罩，且在指定場所等候；假日有開放校園停車措施也將暫停實施。

(中時 )