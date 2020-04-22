半導體製程設備廠及自動化設備廠京鼎(3413)今年以來隨著主要美商大客戶積極拉貨，第1季營收20.46億元、年增27.93%，展望第2季訂單仍明朗，法人預期公司第2季業績維持高檔；下半年則因全球疫情警報還未解除，有待觀察半導體大廠的擴產計畫是否如預期。

京鼎受邀參加券商明天(4月23日)舉辦之電話會議，將就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。

京鼎今年第1季營收20.46億元、年增27.93%，主要受惠美系半導體客戶拉貨需求帶動，也為今年重回成長步調打下好基礎。

法人預期，由於第1季毛利率較佳的半導體設備比重提升、第1季毛利率估可明顯優於去年同期表現，獲利也將成長。

展望第2季，隨著今年半導體廠持續增加投資，美系客戶續拉貨，法人估京鼎第2季營收可持穩第1季高檔。展望下半年，受到全球疫情擴散還未解除、能見度較低，後續終端客戶資本支出計畫是否如計畫展開還是未知數，需要觀察。

京鼎上半年業績還未受到疫情影響，但下半年能見度尚未明朗，像是美商應用材料日前表示收回財測，與疫情發展對後市的不確定性有關，若全球疫情持續擴散，不排除影響下半年客戶資本支出計畫。

針對公司擴廠計畫，京鼎南京廠原本預計今年底完工，受到疫情影響、不確定性增加，預計南京廠建廠計畫將延至明年。台灣竹南二廠預計今年第3季至第4季動工，預計明年下半年投產，主要為美系大客戶之半導體備品代工。

近期研調機構有下修半導體成長預估，但台積電(2330)說會表示維持今年資本支出上看160億美元新高，顯示半導體投資展望雖有隱憂、但不至於面臨巨大修正。

受到疫情干擾，SEMI先前下修今年全球晶圓廠設備支出預估，預期將年增約3%，呈現緩慢復甦態勢，看好2021年全球晶圓設備支出可望大幅成長，並將創下歷史新高紀錄。

(時報資訊)