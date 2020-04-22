台達電(2308)將於4月30日舉行法說會，由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，為第2季營運增添變數，歐系外資亦因疫情影響「中立」看待台達電，目標價由145元微降至138元。

台達近幾年積極推動廠區產線自動化、智能化，大幅降低台達受此次新冠肺炎疫情的衝擊，隨著大陸地區因新冠肺炎疫情受到控制全面復工，台達3月業績回到正常水準，單月合併營收為210.83億元，較2月成長38%，較去年同月成長5%，為歷年同月新高，累計第1季合併營業收入為556.78億元，較去年同期成長3%。

台達董事長海英俊表示，新冠肺炎疫情對第1季營運影響很大，由於營收下降，費用比例上升，第1季毛利率會比平時低。

台達將於4月30日舉行法說會，由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，6月以後能見度低，為第2季營運增添不少變數。

歐系外資表示，儘管因在家工作需求推動，PC/伺服器短期需求強勁成長，但我們認為今年下半年仍存在不確定性，且PC/伺服器電源業務不足以抵消通訊和IA疲軟影響，有鑑於全球爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情將導致IA、通信網路和EV成長放緩，我們認為，台達的IA業務短期內可能會低迷，通信電源系統可能會因從4G過渡到5G以及5G建置緩慢受到限制，我們將今年營收下調4%(預估年成長2%)，並將2020年預估獲利下調7%，維持「中立」評等，目標價從145元微降至138元。

(時報資訊)