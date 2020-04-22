今天是世界地球日，今年也是世界地球日50週年，全球遭逢COVID-19肺炎衝擊之際，代表國內電動機車產業鏈上中下游業者的SMAT台灣智慧移動產業協會建議，政府的紓困政策應具備綠色思維，為環境永續盡一份心力，具體措施包括綠色紓困納入電動機車、避免石化燃料補貼等，以利促進產業朝環保、低碳方向進行轉型升級。

SMAT台灣智慧移動產業協會表示，疫情導致人類活動減少，許多大城市的空氣變乾淨、河流變清澈，意外為地球帶來「減碳」、「減壓」的效果。環保署曾表示「產業先不倒再談綠色紓困」，協會認為，產業重創當下正是轉型契機，建議加強推動綠色升級，否則長期而言將對環境造成更大負擔。

SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程指出，敬請政府提出的紓困計畫，同時考量「環境永續」與「產業轉型」。舉例來說，政府扶助受創的觀光和旅遊產業時，可思考在地觀光產業如何結合低碳交通、低碳旅遊，電動機車就是最佳的運具選項之一。另外，國際油價下跌，政府不應完全反映國際油價下跌進行降價，而是該投資面向未來的低碳產業，不再以政府預算鼓勵汽柴油等石化燃料的耗費。

SMAT協會認為，政府紓困應以降低環境負擔、符合減碳需求、有利減緩氣候變遷的產業為主；電動機車具備移動零排放特點，且能解決疫情期間的個人運輸需求，更是台灣產業進軍世界的希望。期盼政府在未來「綠色紓困」規劃中，更重視電動機車產業，將綠色交通視為產業升級重點。

(時報資訊)