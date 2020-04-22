市場黑天鵝從去年的中美貿易戰到今年的新冠疫情和本周的負油價及北韓領導人金正恩病危等消息，加深資本市場價格波動。根據2019年全球機構法人的配置調查，超過一半的法人減持股票，二成的法人減持固定收益資產，同時，竟有54%的機構法人選擇增持實質資產，是所有資產類別中，最多機構法人增持的項目；也就是說，實質資產成為機構法人於股債之外，最鍾情的配置選項。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，實質資產之所以吸引機構法人的目光，主要是因為全球經濟環境已進入低利率、低通膨，目前受疫情影響，經濟則已然出現衰退疑慮，轉投實質資產懷抱，不僅可以多元化投資組合，分散風險，且因實質資產受通膨與股市起落影響相對小，可帶來較穩定現金流。

陳雯卿解釋，實質資產涵蓋種類繁多，包含REITs、基礎建設、公用事業、農產品、能源及商品等，由於農產品等後三項有成本考量，且收入較難掌控，價格風險相對前三項大；因此，陳雯卿建議投資實質資產，應鎖定REITs、基礎建設、公用事業等「有形資產」進行布局。這類投資人每天「看得見」、甚至「天天使用」的實體經濟與建設，即使景氣趨緩，也能提供穩定的現金流；而景氣轉好時，這些資產也將隨需求增長，穩定擴大現金流，長期更具備資本利得的成長空間，等於進可攻、退可守。

上述實質資產中，又以亞太地區的股利率最具吸引力，根據彭博資料，截至今年三月二十五日，以公用事業來說，亞太(不含日本)的股利率為4.54%，相較全球僅4.5%，亞太(不含日本)仍小幅勝出；若檢視REITs股利率，全球約4.48%，美國5.6%、日本4.4%，亞太(不含日本)則高達6.5%，而且亞太(不含日本)還具備人口紅利與經濟成長動能高等兩大利基，未來成長潛力不可小覷。

新冠肺炎疫情以來，經濟受創，金融市場處於相對低點，陳雯卿認為目前正是逢低入場的時機，她以REITs為例，「許多REITs由於市場情緒波動，股價已經大跌，但檢視這些地產實體租金，幾乎不可能出現像股價那樣的跌幅；也就是說，這些股價目前都是呈現超跌態勢，值得投資人多加留意。」

(時報資訊)