北韓最高領導人金正恩外傳因手術開刀後傳出危殆，雖然南韓政府隨後表示無跡象顯示金正恩身體有恙，但仍引起全球高度關注北韓政局動向。對此，南韓國會外交統一委員長尹相炫表示，南韓政府的立場是相關消息並不屬實，但先前除了金正恩並未參加15日太陽節活動，加上平壤當前仍在封城以及金正恩胞妹金與正升職，這兩項不尋常現象顯示，「似乎並不足以完全否定相關消息」。

據南韓《中央日報》報導，尹相炫21日在緊急記者會上表示，金正恩確實在12日接受了心血管手術，確實有情況顯示他的身體狀況可能不太好，有人說他只是做了腳踝手術，也有傳聞是因新冠疫情而在隔離，但他接受心血管手術的消息最可靠。

尹相炫表示，除了金正恩動手術之外，北韓還有很多不尋常跡象，例如朝鮮最高人民會議從10日推遲到12日舉行，但金正恩卻未出席；而15日紀念「永遠的主席」金日成的誕辰紀念日的「太陽節」金正恩也未出席，這是過去從未出現過的。

此外，尹相炫還提到平壤封城的情形，表示朝鮮幾天前就對平壤市進行全面封鎖，現在平壤市已經出現停擺狀態；而在人事異動上，金正恩的妹妹金與正最近從宣傳部第一部長提拔為組織部第一副部長，尹相炫表示，此舉很明顯是在培養接班人，從金與正的地位和朝鮮的情況來看，目前北韓內部確實不太正常。

對於南韓政府「金正恩病危傳聞非事實，北韓並無異常動向」的說法」，尹相炫也強調，確實政府官員和部長的官方立場為目前並無已證實的消息，而青瓦臺表態所說的「目前尚未證實」相關情況，似乎要從別的層面上去理解，青瓦台已留出一定空間詮釋。

(中時電子報)