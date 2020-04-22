船長之前說原油在20~28元之間整理，是在等待變盤，結果不是往上變，是往下的破底走勢，由於5月份期貨合約4/21是結算日，藉著沙烏地阿拉伯減產之前的最後一大批原油運抵美國之際，空頭用力打壓原油，台北時間晚上盤中不是跌6%，是跌6元，跌幅超過35%!!

過去在2008年也曾出現三次這樣的空頭打壓，皆是利用到期結算壓低現貨，迫使期貨結算在低點，可看到次月之後的原油期貨合約皆在22元以上，9月的期貨甚至是超過30元，這就是在比誰的胳臂粗，先把近期的多頭打爆再說。

若重演2008年的慘劇，連著來三次大幅正價差，每期都壓低結算，那持有原油ETF的人會十分淒慘，每期都被吃豆腐，每天淨值都在損耗，尤其是元大原油ETF及原油正2 ETF，怕是不用到9月份淨值就剩不到0.5元了。

另外還有一群有錢人也在大吃原油豆腐，就是原物料商，平時買賣原油的大盤商，現在大買10元出頭的石油現貨，租用大油輪或是找到儲油槽存放，並在期貨巿場放空遠月合約，以5、6月的合約來看就差了一倍價格，若是再遠月差了2倍，這群有錢人真懂得賺錢之道，當然，因全球大部份地方已無處存油，所以這些大盤商就租用油輪，當成海上儲存槽，間接也帶動了油輪的日租金，只要價差超過租金就有利可圖，這裡不要搞錯了喔，只有油輪才有人要，一般的散裝輪是沒有巿場的!

逆向思考，原油再怎麼不繼也不太可能長期維持在10元，期貨結算很可能是最後的壓低動作，就算後面還有再玩一、二次壓低結算的動作，但因為OPEC+已經要開始減產，空頭下次再壓低的條件會不如這次，所以油價到這裡很可能就是底部了!

但可惜的是就算知道現在是底部但卻無適合的投資工具，因為萬一在底部磨個三個月，買原油ETF會被損耗到氣力無存

比較可行是等短底成形後，在轉強時介入原油ETF，以波段的方式操作，在還没築出底部前就保持觀望。

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供(資料來源：國泰期貨)

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4/21補充說明: 5月期貨今天最後交易日，也就是持有的人必須實物交割，但因目前全球儲油設備大致已滿，大盤商動用油輪當海上儲油槽，供不應求之下，油輪租金也出現大漲，成為買方的買油成本之一，而對產油企業來說，產出來的油若買方不提走，產油商就要停擺了，沒法繼續生產，才會在最後交易前，被空方壓著打，5月原油期貨跌到不可置信的負值，但這只是期貨交割的短期扭曲因素，實際上的原油仍不會是負數。

※本文由船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)