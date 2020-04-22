知名手搖飲連鎖店「一芳水果茶」，去年被臉書粉專「台北惡棍」爆料一芳母公司「墨力」用斯里蘭卡等國進口的茶葉，假裝成台灣本土茶葉，一芳水果茶創辦人、墨力公司董事長柯梓凱提告涉妨害名譽。台北地檢署調查認 為罪證不足，22日將「台北惡棍」前管理員張育銘等4人不起訴。
去年8月，「台北惡棍」爆料「一芳母公司(墨力)用斯里蘭卡等國進口的茶葉，假裝成台灣本土茶葉」，並貼出越南茶葉報關資料，影射墨力送驗的茶葉被驗出有農藥殘留，還稱「這跟一芳的品牌核心理念不一樣吧？」
當時一芳水果茶回應是不實抹黑，負責人柯梓凱控告「台北惡棍」前管理員張育銘、簡宸宗、墨力公司張姓前員工，以及在文章留言的「台獨機關槍」李柏璋4人妨害名譽。
檢方調查時，張育銘承認曾經擔任該粉專管理員，但辯稱粉專貼出該篇文章前，他已將粉專出售他人，他不知情。檢方認為，張男4人罪證不足，今均不起訴。
(中時 )
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