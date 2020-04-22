高雄市長韓國瑜表示，敦睦艦隊發生群聚疫情，造成高雄市民心理恐慌。（林雅惠攝）

國軍化學兵在左營區莒光里展開消毒作業。（林雅惠攝）

國軍化學兵在左營區莒光里展開消毒作業。（林雅惠攝）

國軍敦睦艦隊官兵確診新冠肺炎，掀起社會關注，因艦隊停靠左營軍港，官兵下船後進入社區，左營區首當其衝，當地居民人心惶惶，為嚴防成為社區防疫破口，80名國軍偕同左營區清潔隊員與里鄰志工135名，22日展開社區消毒作業，高雄市長韓國瑜並前往視察，給國軍鼓勵打氣。

韓國瑜表示，敦睦艦隊發生群聚疫情，確診新冠肺炎目前27位，其中戶籍在高雄有10位，目前還有很多國軍弟兄未完成疫調程序，使得高雄市民心理恐慌。

韓國瑜說，由於744位官兵下船後從左營出發返鄉或到各地，因此對有可能去過的商店也已經進行消毒工作，事件已發生無意指責國軍，但高雄市從全台灣本土案例0，從最安全的城市短短幾天逆轉成為風險最高的城市，目前唯一就靠中央及地方聯手，大家一起團結來克服，也感謝大家投入消毒工作。

左營區長吳淑惠表示，為了防止社區感染發生，區公所在接獲市府消息第一時間即動員當地里鄰長、清潔隊及衛生所於海軍軍港附近商家進行防疫宣導，協請商家共同配合環境消毒。

22日、23日於舊眷村部落進行大規模社區環境防疫消毒，左營區公所提出兵力申請，陸軍八軍團核准80名化學兵力，協同左營區清潔隊隊員55名，加上里鄰志工編組80名，深入鄰近軍區範圍展開社區防疫消毒，希望嚴防成為社區防疫破口。

(中時 )