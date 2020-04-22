國民黨製國防部一再扯謊被打臉的手板。（黃福其攝）

針對敦睦艦隊疫情，國民黨上午召開記者會，質疑國防部、海軍對疫情說明不清，應受指責，但蔡英文總統身為三軍統帥，甚至是拍板決定讓艦隊出發的決策者，卻在第一時間表達「遺憾」，要國軍道歉，急忙撇清關係的卸責之舉，不僅讓國軍心寒，也引起國人不滿。國民黨強調，「既然蔡英文決定讓敦睦艦隊出航，就應負起責任，向國人道歉！不要甩鍋卸責，拿國防部當擋箭牌！

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、李永萍今日上午召開記者會，出示國防部自4月17日至20日一再扯謊被打臉等資料，鎖定蔡總統就是決策者，要求蔡出面道歉扛責。

王育敏說，敦睦艦隊變防疫大破口，影響非常重大，國民黨一定要追真相究責，國防部長嚴德發似乎想一肩扛，在昨晚記者會設斷點，要由國防部全權究責；但艦隊出訪絕非嚴德發一人可拍板，涉及外交、國安，出訪前必須向總統報告。

嚴德發在媒體追問下，說2月19日向蔡總統報告且獲同意；蔡總統身為三軍統帥，不要一直躲在總統府發臉書，應第一時間就出來道歉扛起責任，好好督導國防部釐清，並告訴國人，不能只讓小兵扛責。

李永萍說，全世界處理新冠疫情，都是國家元首出來面對及承擔，這次國家艦隊染疫風暴，我國三軍統帥卻躲幕後想切割甩鍋，在如此全國性風頭浪尖上，不要讓前階段防疫優等生變後段班，也欠國人一個道歉。

她說，嚴德發說得很清楚，2月19日曾向蔡總統報告且獲同意，艦隊始可出訪，2月19日當天全國都在熱烈討論兩天後派包機接鑽石公主號乘客回台，且全程以最高防護，包括得包尿布不能上洗手間。結果當天三軍統帥仍下達同意指令，讓艦隊載許多年輕實習生、不是很有經驗的軍人前往海上，在鑽石公主號的前例下，蔡總統不應道歉？

此外，4月初回程時，全世界討論美國羅斯福號、法國戴高樂號等軍艦官兵染疫問題，此時讓磐石艦停回台灣，作為疫情總負責人、三軍統帥，沒把國防部找來指示先全部不下船作檢疫，而是任意解散、全台趴只走，導致如今爆發社區感染的重大危機，三軍統帥再全甩鍋給國防，不欠國人道歉？

王鴻薇形容國防部昨晚記者會是「蔡英文甩鍋記者會」，嚴德發說是他核定但有跟總統報告，但嚴無法超完美切割，因昨晚就出現兩個時間版本，在記者會尾聲說2月19日獲蔡總統同意，之前卻說2月20日核定，到底是哪個版本？

她說，嚴德發因要幫忙揹鍋，才說蔡尊重，但「三軍統帥職權只剩尊重？」敦睦艦隊行之多年，按標準流程，是國防部及外交部共同提出到國安會協調，最後統總拍板。但昨晚記者會後不到1小時蔡總統就發布臉書，說法雲淡風輕，指嚴自請處分；蔡應滿意吧！因嚴揹鍋，蔡總統曾說「作為三統帥，我是國軍最大靠山」，但這次事後卻荒腔走板，統帥當然要出來向國人道歉，這是基本義務及責任。

王育敏強調，「事實很清楚，就是蔡總統拍板決定，嚴德發無法自行決定」，既然蔡作出決定就要扛起責任；當時蔡總統認為不會有問題，決定出發，但回來時疫情發燒，6天就能下船且沒徹底檢疫，三軍統帥怎能甩鍋一乾三淨？蔡總不要躲在總統府、不要用鍵盤溝通，出來道歉，有勇氣及擔當出來善後。之前洪仲秋事件，蔡總統坐在地上，綁「國防布」白布，這次請蔡總統自己拆開「國防布」，好好調查懲處相關人且自負政治責任。

「蔡總統翻臉快過翻書，歡迎時說凱旋歸來，得知染疫後就究責扛責，非常不公平。」王育敏強調，大家在究責時，不要有罪都小兵扛，目前社會有氣圍都檢討染疫者，但這些小兵當時以為咸冒，認為已6 天期滿，才聽長官指示認為沒有問題。基層就是奉命行事，出訪不能抗命，生病了沒給適當照顧及告知染疫，因此該究的責任是沒作好的決策者，以及負責的長官隱匿實情、不敢通報。

(中時 )