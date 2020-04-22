前海軍敦睦支隊長陳道輝。(資料照,陳怡誠攝)

陸軍化學兵替磐石艦消毒。國防部提供

前海軍敦睦支隊長陳道輝上午在立院手機視訊時指出，他對全體國人與社會造成不安，表達重大歉意，他用生命保証絕沒有隱瞞疫情；另外身為軍人，他寧可死在海上、船上，也不可能讓病毒危害本來就應該保護的國人和所有最親愛的家人。他說，軍方懲處他，那是應該的，他沒有做好，對不起國防部，部對不起國人，對不起官兵，也對不起他的家人。陳道輝在視訊最後，心情有些激動。

陳道輝一始表示，他在隔離中，不清楚委員會的狀況，謝謝委員給我時間說明。接著他即接受會議主席國民黨立委呂玉玲的質詢。國防部昨晚宣布陳道輝調職。

陳道輝首先表示，他要對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切歉意，另外，他要對支隊，他帶領的全體744官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉，不過，他在此用生命保證，他絕對沒有隱瞞任何疫情，因為如果他知道已經有人感染，我一定會遵守國防部命令立刻返航，另外身為軍人，他寧可死在海上、船上，也不可能讓病毒危害本來就應該保護的國人和所有最親愛的家人，說明完畢。謝謝委員。

至於調職懲處，陳道輝說，受懲處那是應該的，他沒做好，他對不起國防部、海軍及國人，也對不起他的家人。

有關5人發燒有沒回報？他說，5人發燒由醫療小組組成意見向他說明，但他們專業判斷診斷後，回報是一般感冒，經過細心治療都逐漸好轉，支隊按照原來計劃繼續執行任務，但也讓委員了解，所有海軍艦艇執行任務時，都由專業醫官針對感冒、發燒治療，如果任何一人有感冒發燒就返航，我們將如何捍衛海疆，以及如何在船上這麼長時間執行任務、保衛國人。

他說，有1人嚴重發燒兩天，其他4人，他很誠實說，沒回報，因為醫療小組回報是一般感冒，甚至有要求X光，醫官專業判斷症狀輕微，當初他沒有收到關於新冠肺炎最新狀況。

至於官兵靠岸後決定解散？陳道輝說，他沒這個權限。他奉命執行。他沒有按照他自己的想法去做，他按照命令去做。

此外，陳道輝說這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。他有5天沒辦法睡覺，他愛海軍國軍。由於陳道輝情緒有些波動，國防部官員請委員會結束手機視訊。

(中時 )