從今年以來，股市挫，即使是美國公債被公認是最穩健、風險最低的資產，也曾出現單年下跌3％的虧損，法人表示，在債券市場波動大之際，投資債券也需要資產配置。

國泰投顧表示，目前部分債券商品的波動性與風險可能與股市相當。從單年度表現中可以看到不同債券標的每年報酬大相逕庭且同樣會面臨負報酬的情況，如2018年受到中美貿易戰的影響，全年僅有可轉債300指數出現正報酬，其他債券指數都呈負。

另據統計，今年以來至3月31日止，各債券指數除了美國綜合債券指數上漲3％之外，則呈現全面倒，新興市場當地債指數一季更暴跌近16％。

國泰投顧認為，投資人應審慎看待自身債券投資，別因高配息的誘惑忽略投資組合的風險，應該以公債、投資等級債作為債券核心。如新興市場債券、高收益債券、新興市場當地債券等積極的債券，少許的配置可以增加報酬，比重太大則可能帶來超出預期的風險。

(工商 )