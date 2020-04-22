海軍敦睦艦隊磐石艦27人確診新冠肺炎，軍方處理引發外界譁然。立院國防委員會雖緊急變更議程，要求相關官員即被隔離艦隊指揮官、醫官說明，但會議一開始，就為呂玉玲主張要加入醫官視訊會議，吵鬧不休。綠委強力以「反對公審」理由反對加入視訊議程，儘管在疾管署署長周志浩表達「應尊重被隔離者意願後」，會議恢復進行，但國防部說明「被隔離官士兵都拒絕視訊」後，呂玉玲對國防部「下令噤聲」表達遺憾，「就請被隔離官士兵自求多福」，立委質詢才得以進行。

由於外界對於敦睦艦隊染疫究風暴責聲浪極高，軍方不敢大意，昨日國防部高階官員幾乎大半都在立委辦公室間穿梭協調，國防部部長嚴德發還被拍到密會綠營立院大黨鞭柯建銘，針對今日藍委變更議程、專案報告「沙盤推演」，嚴德發昨晚八時許召開緊急記者會公佈首波究責名單，也被視為要化解藍營立委攻勢的「先著」。

立院外交及國防委員會今天一開議，就為了議程安排吵成一團，呂玉玲宣布將加入海軍醫官視訊會議，綠委紛紛表達反對，痛批臨時更改會議程序，登記發言次序全部打亂。

民進黨立委羅致政質疑，視訊會議有無正當性，反對立院公審醫官、反對民眾公審。何志偉也說，若醫官身分曝光恐遭肉搜，不只醫官本人，可能家人也會受到牽連，萬一出了事怎麼辦，他還說國防部不是敵人，病毒才是敵人，強烈反對安插視訊會議影響他發言，「反對公審小醫官，如果要釘就找大的」。

但由於外界認為醫官在整起疫情中扮演關鍵角色，再加上醫官的養成訓練與一般軍官不同，被視為軍方中「吐實機率較高」，藍委對於綠委杯葛相當不以為然，藍委林為洲、蔣萬安等人都強調，醫官也是軍官，是立委可以詢問的對象。呂玉玲則強調，這不是公審醫官，而是保障他們權益，要求大家維持秩序，視訊會議事前已經與中央流行疫情指揮中心及國防部溝通。

由於會議吵鬧不休，呂玉玲要求疫情指揮中心進一步說明，視訊是否適合。疾管署署長周志浩解釋，根據傳染病防治法規定，被隔離者是可以透過視訊與外界聯繫，但疾管署希望立院要尊重當事人意願，如果當事人不希望錄音、錄影、攝影，期盼立院尊重，以免影響當事人心理。

呂玉玲表示，一定尊重被隔離者，隨後要國防部官員聯繫。但國防部官員稍後回報，被隔離者無人同意視訊，也讓呂玉玲不滿，大酸國防部「官兵都很尊重國防部的命令」，國防部則表示「沒有、這都是當事人決定」，呂玉玲則說，他只是想給相關人員解釋說明的機會，但既然被拒絕「就請他們自求多福」，隨後質詢才正式展開。

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(中時電子報)