由於海軍敦睦艦隊確診人數已累計27例，且官兵下船後足跡遍布全台10縣市，擔心會成為防疫破口，因此各縣市紛紛「超前部署」，推出兵推封城演練。對此台北市長柯文哲今（22日）表示，預計下周正式「桌上演習」，最後才會實兵演練，恐怕會好幾次。

柯文哲直言，台北市不是想封就封，中間牽涉許多層面，也要考慮到中央，另外實兵成本比較高，且要動員比較多人，所以先桌上演習，「我們不是自己在做自嗨。」他表示，可能在這之前一次不夠、恐要好幾次，已經在安排了。

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(中時電子報)