一位酒店女公關確診新冠肺炎後，中央流行疫情指揮中心迅速要求全國酒店與舞廳歇業，但國民黨立委吳斯懷今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時直言，這些原本八大行業的小姐本靠這行生活，沒有勞保，只好轉去其他地方繼續工作，政府不能只想靠抓的，應採取措施給她們活路，避免她們成為防疫破口。

吳斯懷指出，本次新冠肺炎疫情的一個黑數就是八大行業小姐，因為出現酒店女公關確診案例後，全部酒店與舞廳停業，但這些八大行業小姐8成都沒有勞保， 靠這行業生活養家，許多還是單親家庭，一旦沒有工作去哪？又領不到紓困獎金幫忙，酒店停業一周內，她們就轉而出現在小吃店、KTV了。她們有生存權，政府對她們有無採取措施給她們活路？而不是只叫警察抓，抓了怎麼活？她們很多人又不願曝光。

對此衛福部政務次長蘇麗瓊回稱，各行業民眾紓困由各部會努力負責，針對沒有勞保的人，勞動部那邊的方案是只要能提出過去工作事實的，照樣可以申請。吳斯懷直言，他相信次長沒去過八大行業，他提醒的重點是她們會跑去其他場所賺錢，萬一又有人感染，這種很難疫調，要注意避免成為防疫破口。

蘇麗瓊回稱，新冠肺炎確診者的接觸者一定會被處理，其他就加強防疫落實。吳斯懷回稱，他是提醒衛福部有很多黑數必須掌握，如今對於敦睦艦隊出訪後磐石艦官兵染疫事件，軍方疫調數量顯然不足，竟只有2百多個接觸者，這是對的數字嗎？請做更詳實的疫調，才能堵住疫情擴大。質詢結束後，擔任委員會召委的民進黨立委劉建國也深感認同，表示吳斯懷提醒的是正確的，這種事情轉為地下化不好掌握，不過不用管有沒有去過啦。

(中時 )