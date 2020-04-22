大陸銀保監會認為，瑞幸咖啡財務造假事件，性質惡劣、教訓深刻，銀保監會將堅決支持，積極配合主管部門依法嚴厲懲處。

新浪網報導，銀保監會副主席曹宇指出，據銀保監會瞭解，目前瑞幸咖啡在相關銀行機構有信貸關係，但是金額不大，特別是有授信，但是真正的貸款餘額量就更小。銀保監會已督促相關銀行加強風險監測和貸後管理。

關於董責險的問題，瑞信咖啡在上市前購買了董責險，保單共有4層，總限額2500萬美元，涉及大陸境內外十幾家保險公司。

(旺報 )