大陸銀保監會談瑞幸：性質惡劣 將嚴懲 11:232020/04/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸銀保監會認為，瑞幸咖啡財務造假事件，性質惡劣，依法嚴厲懲處。(取自網路)。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸銀保監會認為，瑞幸咖啡財務造假事件，性質惡劣、教訓深刻，銀保監會將堅決支持，積極配合主管部門依法嚴厲懲處。 新浪網報導，銀保監會副主席曹宇指出，據銀保監會瞭解，目前瑞幸咖啡在相關銀行機構有信貸關係，但是金額不大，特別是有授信，但是真正的貸款餘額量就更小。銀保監會已督促相關銀行加強風險監測和貸後管理。 關於董責險的問題，瑞信咖啡在上市前購買了董責險，保單共有4層，總限額2500萬美元，涉及大陸境內外十幾家保險公司。 (旺報 ) #保監會 #銀保 #咖啡 #大陸 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行業去年平均年薪 平安薪情最好 04:102020/04/20 全球財經 民營銀變相抽銀根 公股變難民營 04:102020/04/20 金融．稅務 民營銀變相抽銀根 公股行庫如難民營 04:102020/04/20 生活新聞 瑞信獲批持有大陸合資企業多數股權 10:522020/04/20 兩岸 《金融》兆豐銀續任「外幣結算平台」美元清算銀行 17:052020/04/20 財經 央行發布兆豐銀行續任「外幣結算平台」美元清算行 17:452020/04/20 財經 防倒債 美銀行業備妥350億美元銀彈 04:102020/04/21 全球財經 歐央建議設壞帳銀行 歐盟反對 04:102020/04/21 全球財經 星展致力節能減碳 再推「食物零浪費」 13:142020/04/21 財經 台北富邦銀行認購富邦華一銀行現金增資 22:082020/04/21 財經 兩岸熱門新聞 疫情蔓延 羅思義：大多數國家不會認同美甩鍋做法 - 兩岸 女兒練習趴睡大哭…新手媽一路「死亡直播」 嘴唇發紫不動了 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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