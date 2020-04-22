台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左）、衛生局長黃世傑（右）。（張穎齊攝）

敦睦艦隊27人感染新冠肺炎，外界質疑國防部隱匿疫情，究責聲浪不斷。台北市長柯文哲22日表示，這是危機，出問題該檢討就檢討，正直誠信是很大的文化，但現在不是燒女巫的時候，應把問題先處理完，要罵再罵；另外針對官兵足跡，他主張全台公布的程度應標準一致，中央不該讓地方自己看著辦，強調「我還是順時中！」

柯文哲說，軍隊是國家命脈，軍艦有27人確診、發了20萬封細胞簡訊，這是危機，出了問題該檢討就檢討，中央應有人出來講，因這不只是衛福部，還牽涉軍方，該開誠布公，該怎解決就解決，但也別用獵女巫、燒女巫心態處理。

柯說，就他醫學專長，他在當小醫生時，發現開刀房病人流血，只會罵小醫生、小護士血也不會止住，所以他佩服他老師洪啟仁教授，愈混亂時愈安靜，先別急著罵誰，先把事情解決、「該夾的地方先夾」，全部處理完要罵再罵，這不是燒女巫的時候。

不過，柯也強調，他主張官兵足跡公布的程度，全台應一致，所以他喜歡SOP，但中央卻告訴地方政府自行決定，這跟以前集中檢疫所一樣，一下公布、一下不公布，他做為地方政府都搞不清該怎麼辦，但他仍按照衛福部長陳時中的講法，可控制就不講、若無法控制且失控再拿出來講，「我還是順時中的！」

柯說，若確診官兵有戴口罩、停留時間短則部公布，沒戴口罩、停留時間長就公布，但也公布與否也要有統一標準，不是讓地方政府自己看著辦，這不是他的作風，只是他現在是捕手，不是投手跟打擊手，投手丟出來的球不管是暴投還什麼，他都要去接。

北市副市長黃珊珊補充，確診官兵去了北市6個地方，有3個是公共運輸，但當天已清潔消毒，還有1個是女友家，只有女友要被居家隔離，另1個是去沒人的自助洗衣店，也有做清潔消毒，她認為不是不公布，而是沒必要，按照市長的原則。

至於若碰到胞兄、參謀總長黃曙光是否會勸什麼話？黃珊珊說，國家有國家的制度，每個人在工作崗位上做自己該做的事，該怎麼辦就怎麼辦。

此外，有92名海軍拒絕高雄市府電話疫調，北市會採何種方式疫調？北市衛生局長黃世傑說，確診的人住到各醫院負壓隔離病房，醫護人員若要進去需換防護裝，但疾管署、疾管科或健康服務中心的人大概都很難這麼做，目前都是以電話詢問為主，至於若去過什麼地方，有需要的話會到那個地點去看可能接觸過的人，看狀況需格離，對於已經確診的人，則以電話疫調為主。

(中時 )