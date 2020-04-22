美國、歐洲新冠肺炎疫情趨緩，不過隨著復工，各國紛紛警告，第二波疫情勢不可擋，英美專家更表示，伴隨流感季來臨，今年冬季的新冠肺炎疫情將更加兇險。

專家普遍共識：新冠肺炎無可避免出現第2波疫情。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）昨（21）日示警，今年冬季美國恐遭遇第2波新冠肺炎疫情，尤其伴隨流感季復發，第2波疫情將更加嚴重。

芮斐德說，美國將同時爆發流感及新冠肺炎，屆時將對美國醫療體系造成更大壓力。

無獨有偶，英國專家昨日也示警，英國將「無法避免」面臨第2波疫情。英國《太陽報》（The Sun）報導，倫敦帝國學院（Imperial College London）醫學院傳染科黏膜感染和免疫部主任夏塔克（Robin Shattock）接受倫敦《泰晤士報》（The Times）專訪時表示，最大的威脅是今年冬天英國也有這麼多新冠肺炎病例，同時還伴隨流感季節，這將對英國的醫療系統造成雙重打擊。

不過夏塔克也表示，科學家目前還在了解新冠病毒，還不知道冬天病毒會不會再復發或是有季節性復發的情形，不過他認為，隨著人們回歸正常生活，病例數會再擴大。

不少科學家也將新冠肺炎疫情和20世紀初的西班牙流感疫情作比較，當時第1波疫情發生在1918年春季，第2波發生在同年9月，次年春天再出現第3波，西班牙流感第2波疫情中出現變種病毒，因此死亡率也比第1波來得高。

此外《韓國前鋒日報》（Korea Herald）報導，防疫有成的韓國周二也宣布，第2波疫情無可避免，當局將盡全力準備應對。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至22日中午12時，全球一共有256萬4,190人感染新冠肺炎，美國染疫人數高達82.5萬人，位居第一，其次是西班牙20.4萬人，三、四、五名分別是義大利18.3萬人、法國15.9萬人、德國14.8萬人；此外，全球逾17.7萬人喪命，美國佔了約4.48萬人。

(中時電子報)