運量全垮 桃機1航廈外 國內4機場國際旅客也掛0 11:272020/04/22 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情重創航空業，許多機場出現出入境旅客掛零。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情不讓桃園國際機場運量創新低，日前還出現第1航廈入境旅客掛零的慘況，而台南、花蓮、台中與高雄機場的旅客數，也有多日出現沒有國際旅客的情況，台南機場甚至關閉國際線入境區域。 據統計，4月13日至19日，台中、台南與花蓮機場，出入境人數全部掛零，高雄機場則有3天是零。航班較多的松山機場，國際旅客數也逐日下滑，僅剩下2位數。 (中時 ) #機場 #國際 #台南 #旅客 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－飯店業Just Sleep 捷絲旅 直覺式服務 講求消費者體驗 04:102020/04/18 產業特刊 疫情蠢動 東南亞來台將趨嚴 01:052020/04/18 生活新聞 有東南亞旅遊史 4／21起有條件強制住防疫旅館 17:442020/04/18 財經 滯阿聯60餘人返台 難掩喜悅 04:102020/04/19 生活新聞 防非法入境 綏芬河推8500元有獎舉報 10:162020/04/20 兩岸 海軍3染疫官兵台南趴趴走 89人居家隔離 15:442020/04/20 社會 重返國際面臨三座大山 04:102020/04/21 時論廣場 疫情若持續爆發 黃偉哲：不排除取消五一連假甚至封城 13:172020/04/21 社會 機捷旅量減58% 向中央求援納紓困範圍 16:142020/04/21 財經 機捷運量減58％ 爭取納入紓困 04:102020/04/22 產業．科技 生活熱門新聞 敦睦艦隊疫情延燒 新北公有場館續封至5月3日 - 生活 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 海軍來彰化卻沒記錄足跡？ 曾在精誠中學、埔心鄉立公園集合 - 生活 染疫海軍高雄多2人 第5波足跡曝光再增5地點 - 生活 神父呂若瑟募1.5億 防疫物資今送往機場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。