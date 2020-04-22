新冠肺炎疫情不讓桃園國際機場運量創新低，日前還出現第1航廈入境旅客掛零的慘況，而台南、花蓮、台中與高雄機場的旅客數，也有多日出現沒有國際旅客的情況，台南機場甚至關閉國際線入境區域。

據統計，4月13日至19日，台中、台南與花蓮機場，出入境人數全部掛零，高雄機場則有3天是零。航班較多的松山機場，國際旅客數也逐日下滑，僅剩下2位數。

(中時 )