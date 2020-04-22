422世界地球日在今年正式邁入50週年，當人們逐漸意識到能源消耗已遠不及復育速度的此時，肺炎疫情也同步以迅雷不及掩耳的速度向全人類發出怒吼，再先進的科技與醫術都無法抵抗自然的反撲，修復地球成為全世界應該建立的共識。今年，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行特別送出500組環保餐具組鼓勵存款戶、貸款戶及基金戶申請電子帳單，以減少紙張的印製及郵寄交通排碳量，舉手之勞愛地球。

另外，兆豐銀行更推出5大減碳綠優惠，邀請民眾一起響應世界地球日。1.線上辦卡加送節能刷卡金50元；2.申請電子帳單抽gogoro與節能刷卡金500元；3.持gogoro聯名卡購車享獨全車系24期0利率、滿額再送千元環保購車金；4. GoShare新戶首用百元騎乘金及17%現金回饋；5.兆豐icash聯名卡系列享北捷平日10%回饋。

為了降低碳排放對環境造成的汙染，兆豐銀行力推數位化申辦金融各項業務，超過五成以上的信用卡申辦都來自線上辦卡。兆豐銀行除了對外提供無紙化線上辦卡、電子帳單與電動機車優惠，對內更推動更新空調及照明設備，去年更拿下「108年經濟部節能標竿獎-銀獎」。

(時報資訊)