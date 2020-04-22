新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心祭出2周9片口罩，但卻傳出部分原鄉口罩遭外地人搶購，反而造成當地原民困擾，原民會主委夷將‧拔路兒表示，已與衛福部開會，同意原鄉鄉鎮公所可以協助販售口罩，預計4月底開始推動。

立法院內政委員會今天邀請原民會針對「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告。

立委張宏陸表示，近期因發放2週9片口罩，發放前幾天許多漢人赴原鄉衛生所排隊搶購，反而使當地的原民買不到；夷將說，目前除了衛生所外，也可以透過巡迴醫療站販售，日前也與衛福部開會，他們也同意原住民的鄉鎮公所可以協助販售口罩，預計4月底開始推動。

夷將受訪時說，本來口罩的販售可以由地方衛生所販售，原住民鄉鎮公所主動說可以協助衛生所販售，日前開會時衛福部也同意，原民會也與公所協調，會優先給設籍在當地的鄉民購買，預計4月底推動。

(中時 )