由四三九九資訊科技研發，易亨數位代理營運的療癒系RPG手遊《天姬物語》，在本月21日正式啟動事前登錄活動，只要是參加事前登錄的玩家，都可以領取時裝「夢回紅樓」、絕版專屬稱號「天賜良姬」與星空系裝飾「永夜星輝」、「星耀蒼穹」等多重豪禮！同時，也釋出了遊戲的特色玩法，帶領玩家一探究竟。

進入妖靈世界 尋找命中天姬

《天姬物語》主打「靈界冒險、天姬養成」的玩法概念，且加入創新元素「天姬系統」，突破以往傳統RPG手遊的掛機刷怪玩法，打造前所未有的遊戲體驗，帶領玩家進入妖靈世界，尋找屬於自己的命中天姬。

妖靈幻化 冒險起航(圖/易亨數位 提供)

妖靈幻化 冒險起航

在妖靈的冒險旅途中，少不了寵物守護相伴，包括Q萌貓咪、鳳凰、玉兔等，而寵物還能幻化為風情萬種的絕色天姬，提升戰力，與玩家一起通關斬將。

個性穿搭 創意DIY(圖/易亨數位 提供)

個性穿搭 創意DIY

遊戲內除了提供數十種時裝材料之外，還有百妝衣櫥系統、合成高級神裝激發特效等，讓玩家隨心打造專屬穿搭。寵物、坐騎也有獨立的時裝系統，玩家可以按照自己喜好自由裝扮！

甜蜜交往 共建小家(圖/易亨數位 提供)

甜蜜交往 共建小家

《天姬物語》開放多項社交互動玩法，玩家不僅可以在天姬的見證下締結情緣、共建溫暖小家，還可以培養妖娃、許願、愛情寶匣、在朋友圈放閃，享有真實戀愛的體驗。

魔物娘の陪伴(圖/易亨數位 提供)

魔物娘の陪伴

在遊戲中，玩家將有許多機會與個性各具特色的天姬們即時互動，且贈送心儀的禮物給天姬，可增加親密度、觸發有趣事件發生之外，還能一併提高天姬的助戰能力。

攜手天姬 跨服競技(圖/易亨數位 提供)

攜手天姬 跨服競技

隨著國家版圖的擴張與玩家等級越高，玩家可加入聯盟與其他玩家一同組隊、擊退BOSS。而天姬不僅擁有強大攻擊技能可一同作戰之外，還能增加玩家戰鬥力的BUFF！

更多遊戲相關資訊與活動將於官方粉絲團陸續釋出，有興趣的玩家千萬別錯過！

(中時電子報)