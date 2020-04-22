一對就讀高中的李姓姊妹，與爸媽同住在祖母留下的房子，該房登記姑姑們名下，租給哥哥一家。李父過世後，其中一位姑姑想把房子收回，提告追討拖欠的房租及律師費。姊妹向法官哭訴親戚曾答應讓她們住到成年，不過台北地方法院判母女必須繳房租並搬離。

新聞被轉貼到PTT，引發鄉民激烈討論，有人同情這對姊妹花，不過更多網友卻認為「內情不單純」，認為當初李父會讓出房子持分、改向妹妹租房子，其中一定有問題。

據《ETtoday》報導，姑姑控訴，房子由她與另兩位姑姑共同持有，3人同意以2017整年為租期，以月租1萬5000元將房子租給哥哥（李父），但哥哥於2017年5月猝死後，就沒人繳租金，姊妹的生母還帶別的男人過來同住，租約到期後仍佔據房屋。

而姊妹的律師表示，該房原由李父及妹妹們共同持有，李父為了申請低收入補助，才將持分過給妹妹；而李父過世後，親戚間曾說好讓姊妹倆住到成年。

法官曾問姑姑能否讓她們住到成年，姑姑無奈表示，姊妹的父親在生前就欠她錢，更控訴母女3人在生前未好好照顧哥哥。

PTT眾多鄉民討論這則新聞，有人表示「看起來這個姑姑是有一點心計」、「在土地房產成為全家最有價值的東西的時候，親情就是笑話」、「搬出去之前記得把每個馬桶都倒一包水泥，報答姑姑的恩情」。

不過更多鄉民認為「我覺得其中一定有問題，通常不會這麼狠」、「媽媽找其他男人來住才翻臉吧」、「感覺事情不單純，勿忘布丁姊弟」、「哥哥房子無條件過戶給姑姑，只為了領低收入戶，其實案情有點不單純」、「姊妹的媽媽也有房子喔 文裡面有寫 是有需要裝啥悲情嗎」。

(中時電子報)