台中慈濟醫院急診室改裝特殊隔離採檢站，急診科主任李冠儀示範採檢。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院急診科主任李冠儀利用急診室現有空間優勢，將面對室外窗戶玻璃改成壓克力，並在上面開孔裝上手套，保護採檢的醫護人員。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院急診室改裝特殊隔離採檢站成果刊登在「美國急診醫學期刊」。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情帶來採檢需求，台中慈濟醫院急診室改裝特殊隔離採檢站，急診科主任李冠儀並將改裝成果，與澳洲格里菲斯大學公衛博士候選人顏采如及新竹馬偕醫院急診科曾毓淇共同撰寫成「壓克力窗作為個人防護設備（PPE）保護的物理屏障）」一文，刊登在美國急診醫學期刊，讓台灣的防疫智慧在國際舞台上發光。。

李冠儀表示，這個採檢站的概念是來自於曾毓淇醫師。曾醫師原本的概念是設置採檢專用貨櫃屋，並在貨櫃屋開窗裝上手套，讓採檢人員在貨櫃屋內採檢，與受檢人員完全隔離，除可因應大量採檢需求之外，亦可降低採檢人員在採檢過程中遭到感染的風險。

李冠儀將此概念進一步延伸，利用台中慈濟醫院急診室現有空間優勢，將原本面對室外窗戶玻璃改成壓克力，並在上面開孔裝上手套，不僅成本降低，還可以減少個人防護裝備的使用量，更能保護採檢的醫護人員，一舉數得。

澳洲格里菲斯大學公衛博士候選人顏采如表示，3月底看到台中慈濟醫院採檢站的新聞報導，覺得一定要讓全世界知道台灣防疫的智慧與貢獻，立即聯繫李冠儀主任，瞭解採檢設施的設計概念與理念，並徵得曾醫師同意，立即著手撰寫文章投稿，沒想到美國急診醫學期刊收到文章立即接受，顯示該期刊對臺灣防疫智慧的肯定。

李冠儀除了感謝院長室及各相關單位全力支持實踐概念，也謝謝兩位合作夥伴，將臺灣防疫智慧推向國際舞台。即使面對未來仍不確定的疫情走向，也希望國際期刊文章的發表，能為全世界疫情帶來正向積極的貢獻。

(中時 )