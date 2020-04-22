上海復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪22日指出，美國總統川普宣布美國暫停向世界衛生組織（WHO）繳納會費，還對WHO和譚德塞究責。在疫情結束後，包括WHO在內的國際組織，將會面臨更大考驗，只有進一步改革才能適應全新的世界秩序。

張貴洪在陸媒《環球時報》撰文〈國際組織全球治理使命將更加艱巨〉表示，疫情後，大陸的國際組織策略同樣需要調整。近年來，大陸大力加強對國際組織人才的培養和輸送，取得了一些成績，但也引起美國等西方國家憂慮。在聯合國15個專門機構中，大陸公民擔任了其中4個機構（糧農組織、國際電信聯盟、工發組織、國際民航組織）的一把手。因此，在西方，一些官員和學者就擔心大陸對國際組織的控制和滲透。疫情過後，大陸的重點可轉向國際組織的中高層管理人員、特使顧問、諮詢專家等，支援非政府組織在聯合國取得諮商地位。

文章稱，美國總統川普宣布美國暫停向世界衛生組織（WHO）繳納會費，理由是WHO存在3個「沒有」：沒有及時分享疫情資訊、沒有及時提供防疫政策建議、沒有及時宣布「全球大流行」等，後續還對WHO和譚德塞究責客觀來看，新冠肺炎疫情全球蔓延，是WHO自1948年成立以來需要應對的最大一次公共衛生事件，而美國的「斷供」和「追責」可能是WHO 成立72年來面臨的最大一次挑戰。國際組織領導人被調查追責早有先例，2004至2005年聯合國前祕書長安南的伊拉克「石油換食品計畫」、2007年世界銀行行長沃爾福威茨「女友門」、2011年國際貨幣基金總幹事卡恩性侵案、2015年聯合國大會前主席約翰·阿什受賄案等。

文章稱，美國對WHO的調查和追責主要針對譚德塞為主的領導層。這既有美國國內政治的考慮，也有國際戰略博弈的因素。客觀而言，WHO每年有近30億美元的資金，在全球有7000多名工作人員。疫情的暴發和蔓延，有其不可預見性。WHO在預警和防控疫情中的表現是否存在不足，將有待調查的結果。但無論如何，這對WHO是一個挑戰和考驗。

張貴洪建議，疫情結束後，國際組織只有進一步改革，才能適應全新的世界秩序：一是如何加強國際組織的權威性和專業性。二是如何實現國際組織內部的透明和高效。三是如何在全球治理中發揮領導和協調作用。

文章表示，疫情後的世界將不再是「原來的世界」。很多國家不得不「節衣縮食」，國際力量面臨重組，國際秩序可能重塑。任何國際組織，只有不斷變革，才有可能在新的秩序中得到強化，否則就會被淘汰或被取代。

(中時 )