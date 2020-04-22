饒慶鈴（中）前往馬偕紀念醫院台東分院拜訪院長王功亮（右）。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

為降低檢體運送風險與縮短檢驗時效，台東縣長饒慶鈴22日特別前往馬偕紀念醫院台東分院拜訪院長王功亮，希望能一同合作，攜手建立台東第1座符合衛生福利部核可的 「傳染病認可檢驗機構」，讓原台東縣內檢驗機構僅有的7項傳染病檢驗擴充至117項，也可即時得到檢驗結果，來因應傳染病防治等相關工作。

台東縣衛生局表示，目前台東縣檢驗機構僅具有7種疾病檢驗別，大部份傳染病確認，檢體均需送至花蓮慈濟醫院或疾病管制署指定之檢驗機構，然而南至高雄、北至花蓮，車程來回需約6小時，如面對此次嚴重特殊傳染性肺炎 (新冠肺炎)，工作人員必須每天上午6點出發，才能準時將檢體送至花蓮慈濟醫院檢驗。

饒慶鈴表示，為減輕新冠肺炎期間防疫人員的負荷並縮短等待檢驗報告的時間，台東縣府日前特地緊急向中央爭取檢驗儀器，感謝中央的調度協助，2台儀器可望於本周內開箱安裝。

然而為了在地長遠醫療規劃，台東需要能長期且符合衛生福利部規範的傳染病認可檢驗機構，以提升檢驗量能，大幅縮短檢驗時間，爭取時效，提供醫師及時且準確的參考。

王功亮也答應一同肩負台東醫療的重任，並親自帶領饒慶鈴至院內檢驗單位說明未來將如何規劃空間及人力培訓。台東縣受限於人口數量，醫療機構在執行公共衛生政策時，無法如西部醫院可自行營運，饒慶鈴強調將努力尋求中央協助，一起推展台東東傳染病防治工作。

(中時 )