台灣師範大學心測中心今(22)日發布新聞稿指出，今年度國中教育會考英語聽力測驗（以下簡稱英聽測驗）將暫停施測，考生的英語科整體成績將100％採計英語閱讀測驗成績，並強調不會影響英語科整體測驗及鑑別度。

台師大心測中心表示，教育部與中央流行疫情指揮中心專家學者多次會議研商，決議試場冷氣全面開放，並開啟試場前門、後門，試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約10公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當室內溫度，以兼顧試場通風性與舒適性。因而衍生國中教育會考進行英語聽力測驗（以下簡稱英聽測驗）將暫停施測。基於公平性考量，國中教育會考英聽測驗，歷年來試場的物理環境條件設定上，均採開放冷氣及關閉門窗方式辦理，以提供給考生穩定的應試環境。

台師大心測中心指出，為了試場安寧，教育部每年函請國防部、民航局等單位，於會考期間避免防空演習及考場周邊避免低空飛行，以使孩子安心考試；同時也請地方政府協調相關活動，如宮廟遶境等，提供考生一個安寧的應考環境。

台師大心測中心也提到，今年因防疫需求，在試場前後門與窗戶均開啟的環境下，鄰近試場間播音勢必造成互相干擾，尤其靠門及靠窗的考生恐受其影響，而有不公平的現象，並將引發後續申訴及爭議。因此109年國中教育會考暫停施測英聽測驗，避免因播音受干擾而對不同座位考生產生不公平的現象。

台師大心測中心強調，因應暫停施測英聽測驗，英語科整體成績將100％採計英語閱讀測驗成績，歷年英語閱讀測驗題本有40至45題，皆能將考生有效鑑別成三等級四標示，測驗信度皆達93以上，所有試題皆具有高度鑑別度，不會影響英語科整體測驗及鑑別度。

台師大心測中心提到，109年暫停英聽測驗，各招生區依然可根據英語科成績計算免試入學超額比序積分，並不會影響到後續免試入學超額比序。

(旺報 )