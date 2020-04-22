NBA》確診第一人戈貝爾可能被交易 11:412020/04/22 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA染病第一人戈貝爾可能在球季結束後被爵士交易出去。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據知名NBA記者阿爾德里奇報導，NBA第一位染上新冠肺炎的爵士球星戈貝爾可能會在球季結束後被交易出去。 3月12日戈貝爾和米契爾確診新冠肺炎，導致NBA宣布無限期停賽。阿爾德里奇指出，其實爵士在戈貝爾染病之前就已對他諸多不滿，當中又以戈貝爾和米契爾之間的不和已無法彌合，因此爵士打算忍痛割愛。 阿爾德里奇認為，戈貝爾是聯盟最佳中鋒，也是聯盟防守第一人，雖然爵士對他有些不爽，但不會在這個時候去動他，而是在球季結束後把他交易出去。 (中時 ) #戈貝爾 #NBA #爵士 #米契爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》巴克利：喬丹身邊很多馬屁精 08:572020/04/18 體育 NBA》洛杉磯最愛球星 詹皇再獲認證 09:352020/04/18 體育 對抗疫情 紐西蘭宣布封鎖令再延長一周 14:112020/04/20 國際 NBA》是誰拆解了喬丹的公牛王朝？ 14:542020/04/20 體育 NBA》皮朋大鬧公牛 影集收視破紀錄 08:112020/04/21 體育 NBA》魔術師：OK組合能擊敗當年喬丹領軍的公牛 09:412020/04/21 體育 NBA》柯瑞：喬丹「最後一擊」令我傷心 11:102020/04/21 體育 NBA》皮朋誤簽爛約 差點拖垮喬丹 14:202020/04/21 體育 NBA》生涯賺了3.3億美元 賈奈特卻積欠17.3萬維修費 10:312020/04/22 體育 NBA》追夢格林批評喬丹 紀錄片不該修理皮朋 10:562020/04/22 體育 體育熱門新聞 NBA》確診第一人戈貝爾可能被交易 - 體育 《時來運轉》運彩足球場中買大高賠的時機曝光 - 體育 NBA》生涯賺了3.3億美元 賈奈特卻積欠17.3萬維修費 - 體育 NBA》柯瑞：喬丹「最後一擊」令我傷心 - 體育 《時來運轉》運彩場中這時買小 賠率瞬間飆升 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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