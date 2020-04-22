根據知名NBA記者阿爾德里奇報導，NBA第一位染上新冠肺炎的爵士球星戈貝爾可能會在球季結束後被交易出去。

3月12日戈貝爾和米契爾確診新冠肺炎，導致NBA宣布無限期停賽。阿爾德里奇指出，其實爵士在戈貝爾染病之前就已對他諸多不滿，當中又以戈貝爾和米契爾之間的不和已無法彌合，因此爵士打算忍痛割愛。

阿爾德里奇認為，戈貝爾是聯盟最佳中鋒，也是聯盟防守第一人，雖然爵士對他有些不爽，但不會在這個時候去動他，而是在球季結束後把他交易出去。

(中時 )