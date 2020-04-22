受制美股連續兩個交易日大跌，合挫重挫逾1200點，使台股周三開低一度殺低大跌逾百點，失守10200點關卡，不過，在大摩對被動元最新評估報告予按讚，且矽晶圓也看好景氣將延伸至下半年下，使國巨、華新科、環球晶與台勝科等領軍電子股向前衝。

加上富邦金、南亞科、統一、台達電、鴻海、股王大立光與仁寶等重量級權值股也震盪趨堅，而權王台積電低檔也明顯見公營法人等買盤力撐，使該股跌幅收歛，激勵大盤迄中場的跌勢也明顯縮小，迄上午11：29的加權股價指數，暫報10271點，僅小挫16點，跌幅0.16%，成交1013億元。

除電子族群輪動態勢穩行進外，非電子族群包括宅經濟之線上遊戲、電子商務，與防疫概念的衛生、生醫等相關股票，也是盤面上人氣指標之一，波行情值持續追蹤。

業內人士指出，目前看起來，台股在國家隊法人護持下，短期於月線及季線區間震盪，仍有機會呈現趨格局，不過，首季財報將陸續公布，仍宜慎防部分財報不佳企業，對市場投資信心的負面影響。

(工商 )