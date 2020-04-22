口罩實名制3.0於22日上路，可在超商預購，並用手機信用卡或現金結帳，還享有「My FamiPay」7元刷卡現金回饋，恐對北市的實名制口罩智慧自動販賣機產生衝擊。台北市長柯文哲表示，預約1次、再領1次很麻煩，直接去販賣機按一按拿走就好，他還主張14天領9片改成直接28天領18片，減少購買次數。

柯文哲表示，實體或網路商店，適應不同年齡層的不同需求習慣，那哪裡預約口罩是個人行為，但他直覺是到一個地方一次拿好全部東西，何必要預約1次、再領1次，他直接去販賣機按一按拿走就好，何必跑第2趟，「反正就是很麻煩！」

柯說，他主張14天買9片可延長，他知道供應量是夠的，中央目前庫存是夠的，14天9片是應付前期，若改成28天買18片，理論上可減少大家購買次數，因就他的販賣機經驗，一開始賣很多、後來賣很少，希望可設定採購訂單下來後，14天期間不能再賣，這樣賣會比較平均，但他只是建議，要中央才能決定。

柯直言，疫情還會再拖，不斷反省改進的他的文化，每天口罩販賣機都有呈現周期，前面賣多、後面賣少，特別是現在還有線上、線下，這樣老百姓會搞混，他還是主張現階段要口罩實名管制，若存量夠，看改成4周買1次，買完後14天或28天的期限內不能再買，可把買口罩的週期性拉平，這是他觀察數字後的建議。

柯致詞時也提到，北市府7億元的第一準備金，現在花到只剩5000萬元，現在還在追加預算；北市也陸續推出9項紓困措施，有18間防疫旅館、1200間房間，釋出2200個工作職缺給失業朋友，也公布2779萬元的津貼給第一線防疫人員，目前津貼是北市有、其他縣市沒有。

柯說，其他縣市有傳訊說，看能拜託誰去立院講一下，他也覺得全台的第一線警消、民政系統要有統一的津貼方式，中央與地方要合作，公私也合作，所以他說「力不可用盡」，這是場馬拉松，不是100公尺賽跑，該做就要做。

媒體詢問，柯是否有推薦什麼防疫書籍？柯說，他有書就讀，什麼都讀，「欸我是很博學的人，哈哈，好啦，不吹牛了。」

(中時 )