新冠肺炎疫情還沒有停止的跡象，多頭資金選擇內需食品股進駐，宏亞(1236)桃園觀光工廠巧克力共和國將提前在5月開始整修，股價漲幅超過7%、龍頭股統一(1216)漲幅逼近2%、泰山(1218)漲幅也在1.5%以上，帶動食品股人氣，個股紛紛上漲，食品指數漲幅逼近1%，成為盤面上焦點之一。

宏亞在桃園八德區的巧克力共和國，原本計劃將在第3季整修，但因為新冠肺炎疫情影響，首季營收明顯低於去年同期，因此宏亞決定將提前在5月1日閉館整修，並進行新的經營規劃。整修期間仍提供多元服務，如商品訂製、產學交流、場租預訂、異業合作等，也將持續於社群平台與顧客維持緊密聯繫，等於是閉館不休館。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，囤購物資風潮熱，統一旗下速食麵主要品牌包括統一麵、滿漢大餐、來一客、科學麵、阿Q桶麵、拉麵道、大補帖、統一脆麵等，目前市占率高達39.7%，有機會受惠宅經濟推升業績表現。

(時報資訊)