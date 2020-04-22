三星(Samsung)、小米(Xiaomi)都已推出了搭載 1 億 8 百萬畫素(108MP)相機的手機，下一個階段手機相機畫素又將推進到哪個等級？根據三星說法，很可能是嚇死人的 6 億畫素！

基於與三星的合作，小米先前率先推出了搭載 108 MP 畫素的小米 CC9 Pro，接著又在小米 10 系列中採用了相同畫素的影像感測器；而三星也將 108MP 感測器用在最新的 Galaxy S20 Ultra 之中。然而，智慧型手機廠對於手機相機影像感測器高畫素的追求，並沒有停止於此。根據三星 LSI 執行副總裁 Yongin Park 在官網發表的文章，三星正在研發 6 億畫素(600MP)的影像感測器，直接超越了人眼極限(5億畫素)。

三星 LSI 執行副總裁 Yongin Park。(摘自三星官網)

在此之前，新浪微博 @數碼閒聊站 曾指出，預計 5 月會有一款 SM7250+192MP 的新品。SM7250 是高通 Snapdragon 765 系列晶片的代號，而 192MP 則是指 1 億 9200 萬畫素相機。另外，先前也有傳聞指出，三星在推出 108MP 的 ISOCELL HM1/HMX 影像感測器(下圖)之後，正著手研發 1 億 5 千萬畫素(150MP)的影像感測器，但從三星官方正式在官網公布的內容來看，6 億畫素才是更終極的目標。

三星1億800萬像素影像感測器－Samsung ISOCELL Bright HM1。(黃慧雯攝)

6 億畫素的影像感測器是什麼概念？三星 LSI 執行副總裁 Yongin Park 指出，這超越了人眼極限(5億畫素)。不僅如此，三星指出人眼可以看見的可見光波長落在 450nm(奈米)~750nm 之間，這是現今大多數影像感測器可以捕捉的範圍。感測器要偵測到可見光範圍以外，技術上有其難度，但是實際上用途很廣。例如紫外光可以拍攝出健康皮膚細胞與癌細胞，用來診斷皮膚癌；紅外線感測器則可被用於農業或其他用途。未來甚至將會有能看見人眼看不到之微生物的感測器問世。且除了有意研發可偵測紅外光、紫外光的感測器，三星也對於感測氣味、或味道的感測器十分感興趣。三星指出這些感測能力超越人類感官的感測器，未來很有可能與你我的生活息息相關，而他們對於這一幅未來的情景感到十分期待。

Yongin Park 指出，他們正在研發的高畫素影像感測器，不僅將會用於手機之中，也很可能應用於自動駕駛車輛、無人機，以及物聯網(IoT)產品之中，並期待讓將這樣高畫素的技術更為普及，讓更多人受惠。

(科技)