領有台灣身分證、來自義大利的神父呂若瑟，因故鄉受到新冠肺炎疫情衝擊，月初他向外界求援，短短6天募得近1.5億元善款，讓呂若瑟感動不已，今天（22日）多達274箱的防疫物資，從宜蘭整裝上車，出發前往機場，要讓來自台灣的愛與溫暖送抵義大利。
呂若瑟4月1日向外界求援後，6天就募得近1.5億元，在各方的鼎力協助下，10日已有第一批從國外採購的防疫物資送到義大利，今天的物資總計274箱、重達1710公斤，這批防疫物資包含口罩、防護面罩、護目鏡、防護衣、額溫槍等。
這批物資由義大利在台經濟貿易文化辦事處代表受贈，辦事處代表紀大為表示，台灣募集愛心的故事在義大利報紙有傳誦，讓大家非常感謝，來自台灣的物資對義大利的疫情有很大的幫忙
呂若瑟表示，受到新冠肺炎疫情的影響，有上百名的醫生與神父過世，感謝2萬多名捐贈者無私的幫忙，很多物資已經送到義大利，感謝台灣的支持與照顧。
(中時 )
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