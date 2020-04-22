◎海軍在哪染疫 國防部：228有下船放假

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，目前已有27人確診，有醫師指出，據國外軍艦的案例推估，艦上至少3成、將近百人染疫。台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，海軍官兵在台灣、帛琉都可能被感染，國防部也說，官兵在228連假有下船放假。但現在最急迫的是守住國內疫情，如果沒擋住，「台灣社區感染就爆了。」

◎磐石艦有人偷溜 醫憂：恐破百例

軍艦染疫讓許多人心惶惶，還爆出有人在14日就偷跑出來，對此，胸腔重症醫師蘇一峰指出，這是台灣防疫史上最大考驗，這些人恐成未爆彈，造成社區感染，甚至有機會飆破百例。

◎打工遇確診海軍 屏大3學生遭隔離

屏東大學因有確診敦睦艦隊士官兵曾進入校園，使得全校師生人心惶惶，日前屏縣府新增確診者足跡，增加爭鮮迴轉壽司屏東市屏東店1處，校方事後發現，校內有3名學生於該店擔任工讀生，並於4月16日晚間時段服務前往用餐的敦睦艦隊確診個案，3人皆被列為居家隔離對象。

◎綠委助理辦公室昏迷 送醫不治

今天上午民進黨立委陳素月辦公室一名陳姓助理，在進入立委辦公室後，突然倒臥地上昏迷，由於目前正值新冠肺炎疫情期間，醫護人員到場時全副武裝將他緊急送醫，消息驚動立法院長游錫堃，目前已派人了解病情與發生原因。最新消息是，急救後宣告不治。

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(中時電子報)