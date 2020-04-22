國衛生院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊分析，21個國家在今年1月29日至2月19日這段期間的Google趨勢數據發現，民眾「洗手」搜尋量增加的天數，與接下來三週確診病例數呈現明顯的負相關，也就是說，「洗手」搜尋量較多，之後確診病例數較少。

特別是台灣在這21個國家中搜尋「洗手」的程度名列前茅，顯示出台灣民眾重視洗手的程度，對於我國防疫工作有著極大助益。這份研究成果發表在頂尖國際期刊《大腦，行為和免疫》（Brain, Behavior, and Immunity, IF=6.170）。

林煜軒研究團隊分析21個國家，並透過界定這21國關於語言精準性以及民眾搜尋關鍵字的使用習慣等方式，在2月19日疫情快速爆發前三週(1/29-2/19)這段期間，透過Google搜尋關鍵字「洗手」搜尋量增加天數，與接續三週該國確診新冠病毒病例數進行時序關聯分析,研究發現，如台灣、香港、泰國在「洗手」搜尋量較多，之後確診病例數較少；而伊朗、義大利、南韓「洗手」搜尋量較少，之後確診病例數較多，且「洗手」搜尋量與確診病例數呈現明顯的負相關（相關係數=0.70, P值<0.001），即使調整「洗手搜尋量增加」定義的參數，依然維持顯著的負相關（相關係數= -0.46~ -0.70）；值得注意的是，搜尋關鍵字「口罩」則與疫情爆發的速度沒有顯著相關性。

一般民眾會在Google搜尋洗手，不僅代表民眾接收到政府在防疫工作上積極傳達「勤洗手」的衛教資訊，進一步顯示民眾會主動搜尋「洗手」來取得更多相關資訊，像是搜尋洗手的人也會搜尋洗手液、正確洗手的方法、新型冠狀病毒等相關知識，無形中也提升民眾的健康識能，促使民眾調整自身的觀念與行為，進而協助政府的防疫政策，共同發揮良好的防疫成效，此成功經驗亦相當值得國際借鏡。

(工商 )