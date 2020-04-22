行政院長蘇貞昌今天表示，酷碰券是第三階段振興的工具，原意與夜市消費券一樣，藉由刺激、誘導，來引出更大的經濟活動，但如果這個設計有哪裡可以更好，行政院不會限於就這樣，會隨疫情發展，和社會寶貴的意見做調整。

經濟部長沈榮津則補充指出，在現有規劃方式、既有平台，甚至對於百姓使用上有限制的部分，經濟部都在蒐集傾聽各界意見，作為規劃參考，會就整體考量。

政務委員龔明鑫昨日表示，振興階段之前多蒐集意見的話，如果可以讓將來經濟發展更好的話，行政院沒有預設立場；只是就過去來說，發放消費券產生替代消費效應，讓振興經濟大打折扣，政府不希望再發生那樣的情況，如果有更好的作法，相信經濟部都很樂意來做修正。

行政院長蘇貞昌今親自主持紓困振興記者會，主題為「紓困現金、本周入帳」，台下包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、政務委員龔明鑫、陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人共同出席。蘇貞昌面對記者詢問酷碰券是否考慮改發現金或消費券時，作上述表示。

有關酷碰券，經濟部昨天先是傳出不排除不發了，接著又傳出重新檢討，不排除任何可能性，包括外界建議的現金、消費券。

(工商 )