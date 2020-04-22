A股三大指數開低震盪，截至午間收盤，滬指報2,822.57點，跌0.16％；深成指報10,495.06點，跌0.11％；創業板報2,016.22點，跌0.38％。

從盤面上看，農業類股農業板塊早間逆市上揚，半導體類股表現強勢；採掘服務類股領跌，軍工、券商類股表現低迷。北上資金半日淨流出逾人民幣3,000萬元。

(工商 )

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