A股開低震盪 滬指午間收盤微跌0.16％ 11:562020/04/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數開低震盪，截至午間收盤，滬指報2,822.57點，跌0.16％；深成指報10,495.06點，跌0.11％；創業板報2,016.22點，跌0.38％。 從盤面上看，農業類股農業板塊早間逆市上揚，半導體類股表現強勢；採掘服務類股領跌，軍工、券商類股表現低迷。北上資金半日淨流出逾人民幣3,000萬元。 (工商 ) #上揚 #A股 #滬指 #午間 #收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 財訊雙週刊 最新一期精采出刊 04:092020/04/18 企業經營 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 00:032020/04/20 財經 129家上櫃公司大買庫藏股 04:102020/04/20 證券．權證 經濟回溫 陸港股齊漲 10:512020/04/20 財經 滬指收升0.5％ 三連升 15:412020/04/20 財經 電子熄火 運動股趁勢崛起 04:102020/04/21 證券．權證 A股開盤：滬指低開0.36％ 數位貨幣、半導體回調 09:552020/04/21 兩岸 A股三大股指開低走低 煤炭水泥股下滑 10:312020/04/21 財經 A股三大股指單邊下行 滬指跌1.35％ 13:452020/04/21 兩岸 三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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