因新冠肺炎居家隔離也有保單可理賠。富邦人壽22日公布，與兄弟公司富邦產險各自針對目前持續延燒的新冠肺炎疫情推出一年期保障，富邦產的專案結合三張保單，若保戶因疫情被隔離有補償金1~2萬元，若不幸罹患法定傳染病除了有住院日額保險金外，亦有1.5~3萬元的關懷金，同時亦有海外突發疾病的保障。

富邦人壽的金放心，則是針對這次新冠肺炎推出的法定傳染病一年期健康險，富邦人壽強調其保障範圍涵蓋住院醫療保險金、加護病房住院醫療保險金、出院療養保險金、法定傳染病保險金、身故保險金或喪葬費用保險金，且對法定傳染病的等待期由30天縮短為14天。

這張一年期保單共五種計畫，即住院日額500、1,000、1,500、2,000到2,500元，例如日額1,000元的計畫二，年繳保費5,650元，一旦確診法定傳染病，即有1萬元法定傳染病保險金，住院日額改2倍給付，即每日2,000元，還有加護病房住院醫療保險金每日1,000元、出院療養保險金每日500元，倘若因法定傳染病不幸身故，身故保險金或喪葬費用保險金改按身故保險金保額的1.5倍給付150萬元，若是計畫5的法定傳染病身故給付會拉高到375萬元。

富邦產險的疫起守護，是結合法定傳染病隔離費用補償保險、法定傳染病健康保險、十全海外突發疾病健康保險共三張保單，以複合保障方式，提供保戶一年期多種保障，且完全免等待期，現買現保障。

專案分二計畫，一是日額1,500元者，即旦住院最多給付45天，每日1,500元，若是罹患法定傳染病還有單次1.5萬元關懷金，及確診或隔離都有單次1萬元的隔離補償金，海外突發疾病亦是日額1,500元；計畫二則是日額3千元，關懷金為3萬元，隔離補償金為2萬元，年繳保費1,577及3,155元。

例如某位保戶投保計畫二，一年內若不幸確診新冠肺炎住院45天，共可領3萬元關懷金、2萬元補償金，及13.5萬元的住院日額保險金，共18.5萬元。

(工商 )