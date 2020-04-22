資誠（PwC）指出，OECD（經濟合作暨發展組織）秘書處日前發表了初步分析「OECD指南」，若疫情因素導致員工或管理階層暫時無法返回工作所在地，可能構成新的常設機構或稅務居民疑慮。

受到各國政府所發布之旅遊限制或隔離政策之影響，企業可能有員工滯留於其他國家過久，進而符合所適用之租稅協定中所規定常設機構或稅務居民定義之疑慮。

整體而言，OECD秘書處提醒因新冠肺炎導致員工在短時間無法返回工作所在地之特殊情況，不應該改變多數現有租稅協定中對常設機構之判定。

對於租稅協定以外之其他合規要求所可能產生之登記、申報等遵循義務，例如地方所得稅及非所得稅種，OECD建議各國在現今特殊情況下應提供企業指導並使遵循義務負擔最小化。

OECD秘書處基於對現有租稅協定的分析，說明員工暫時滯留某個國家進行工作不應該構成常設機構，因為疫情的旅遊限制也不應影響租稅協定中對稅務居民的判斷。例如，公司CEO及其他高階管理人員之所在地因新冠肺炎所產生之暫時變動不應該造成稅務居民地改變。

資誠（PwC）聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇說明，OECD所發布的說明一定程度解除了納稅義務人在這方面的疑慮，但是每個國家可能以不同程度遵照OECD指南。

舉例來說，美國法院偶爾在解釋租稅協定時通常只是參考OECD指南，OECD指南在美國並不具法律效力。

不過，的確看到許多國家已經在響應OECD的建議。英國稅務暨海關總署（HMRC）於近期將發布的指南中表明，工作者短暫的所在地變更未必會影響企業稅務居民身分和常設機構。

澳洲稅局（ATO）表示，非澳洲稅務居民因新冠肺炎而被迫在澳洲舉行董事會（或董事會成員在澳洲參與董事會）並不構成主要管理及控制行為而導致稅務居民身分改變。同樣，ATO也表明在澳洲沒有常設機構的企業不會單純因其員工因新冠肺炎旅遊限制滯留澳洲而構成常設機構。

愛爾蘭也發行了相似的公告，建議員工因新冠肺炎旅遊限制而滯留於愛爾蘭境內不應納入企業所得稅考量。

美國財政部也正在準備針對這些議題的指南，預計會在近期公告。

(工商 )