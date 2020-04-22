美元短期資金利率仍緊俏，行庫美元優存不斷炊。由於國內美元資金市場最具指標性的taifx短期利率仍處於高檔，使得儘管聯準會降息，各大行庫的美元牌告利率都快躺平，但行庫仍必須推出美元優利來對美元存款吸金，以避免自家用於投資或放款的美元儲備部位不足，現在最常見的作法，就是以牌告利率為基準來加碼，尤以數位活存帳戶為最當紅的各大行庫美元競賽大本營。

其中，兆豐、一銀、華銀都有推出美元等外幣的數位存款優利帳戶，行庫主管指出，聯準會以降息刻意引導美元利率走低，而taifx利率雖然已從先前最高點回檔，例如三個月期從先前2.8％已來到1.37％，但仍處於高檔，而半年期的利率亦高達1.55％，比起Libor同天期利率多出快2碼，使行庫認為推出美元優利專案仍有助於降低資金成本。

目前各大行庫的數位存款帳戶，以華銀戶數最多，總戶數已11萬戶，其中美元為首的外幣存款戶有2.8萬戶，後起之秀的兆豐銀則直追在後，近來台幣數位存戶數有4.5萬戶、美元為主的外幣數位存款戶則有2.6萬戶，合計已超過7萬戶，合庫的數位存款戶，今年亦以台幣、外幣合計10萬戶為追求目標。

上述三家行庫的數位美元優利存款限期各有不同，大多都限期今年底止，合庫則放大期限至明年六月底止，華銀對於最高1.5％的利率限期至4月底止，而利率水準普遍以6個月定存牌告利率作為活儲的優利，目前是0.55％，倘若比起taifx同天期的利率，就少了約80個基點，因此以存款方式吸收仍比從市場拆借來得划算，銀行與存款戶都雙贏。

土銀、一銀則是推出限期的美元定存優利專案。土銀推出限額滿為止的美元優存專案，客戶臨櫃以新資金辦理美元定期存款，只要單筆美元3000元以上，即可有3個月期以年利率1％計息的美元優利；土銀指出，目前3個月的牌告利率為0.5％，因此土銀所給予的優惠利率較3個月的牌告利率還高出0.5％，等於多出2碼。

一銀也同樣推出美元定存的短打專案，限期至四月底止，起存門檻為1000美元，1、3、6、12個月都有優利，分別以從0.45％至0.85％不等的年率來計息。

(工商 )