敦睦艦隊員染疫後趴趴走，引發國人恐慌，蔡英文總統今天親上火線強調，海軍這趟任務在防疫出現重大違失，讓國人承擔疫情風險，她要致上歉意，她要求海軍最短的時間內釐清真相並改正錯誤，讓防疫的漏洞快速補上。國防部昨天檢討四大缺失，「這只是初步，完整的調查清楚之後，我絕對不會護短」。

蔡英文今天在總統府敞廳發表談話並接受媒體詢問，她說，這次海軍出現這麼大的違失，「國軍的事就是我的事，就是我的責任」，國防部平常用心，也支援防疫工作做了很多事，但這趟任務出了這麼大的違失，讓國人承擔這麼大的風險，她要致上歉意。

她說，做總統的責任就是把防疫做好，把疫調做完整讓國人可以安心，穩定軍心維持戰力，讓國軍可以把保家衛國的工作做好，也是她的責任，這次違失她已要求國防部不僅要在最短的時間內釐清真相，改正錯誤，這次違失造成的防疫漏洞也要快速補上，讓國人可以安心。

她說，國內外疫情緊急，海軍在防疫出了疏漏，她也要求以誠實作為最高原則，國防部昨天檢討四大缺失，「這只是初步，完整的調查清楚之後，我絕對不會護短」。

(中時 )