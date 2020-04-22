陸銀保監會：「房抵貸」資金流向房市 要堅決糾正 12:212020/04/22 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企22日在大陸國新辦新聞發佈會上表示，貸款一定要按照申請貸款的用途真實使用資金，不能挪用，如果透過房地產抵押申請的貸款，不管是抵押還是經營貸款，要求銀行監控資金流向，確保資金流向申請時的標的上，如果流向房地產市場要堅決糾正。 (旺報 ) #資金 #貸款 #資金流向 #大陸 #新聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－恒指25,000點受阻 資金流向科技、醫療股 04:092020/04/18 全球財經 拚紓困 20家民營銀加碼降息 04:092020/04/18 金融．稅務 降息錢滿為患 央行發存單 半個月回收逾3千億 04:092020/04/18 金融．稅務 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 疫情嚴峻 Google 為全球新聞業提供緊急援助基金 15:372020/04/20 科技 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 金管會推簡易申貸3天內核貸 勞工紓困貸款聯徵費將免收 18:402020/04/21 政治 勞動部雲嘉南分署3年助277人微型創業 7年級女生圓創業夢 19:152020/04/21 生活 顧立雄：雙管齊下祭誘因挺金融國家隊 22:072020/04/21 財經 鼓勵金融國家隊挺產業 金管會祭誘因 雙管齊下 04:102020/04/22 財經要聞 兩岸熱門新聞 疫情蔓延 羅思義：大多數國家不會認同美甩鍋做法 - 兩岸 女兒練習趴睡大哭…新手媽一路「死亡直播」 嘴唇發紫不動了 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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