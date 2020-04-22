大陸銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企22日在大陸國新辦新聞發佈會上表示，貸款一定要按照申請貸款的用途真實使用資金，不能挪用，如果透過房地產抵押申請的貸款，不管是抵押還是經營貸款，要求銀行監控資金流向，確保資金流向申請時的標的上，如果流向房地產市場要堅決糾正。

(旺報 )