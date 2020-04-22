新冠肺炎衝擊產業，經濟部規劃待疫情舒緩後推出酷碰券、振興抵用券刺激消費，其中酷碰券需先消費才享有折抵，被立委批評政策不食人間煙火，傳出經濟部有意調整方案，是否有考慮改發現金或消費券，經濟部長沈榮津今表示，酷碰券使用方式會傾聽各界意見，會做整體考量，現在還在蒐集資訊階段。

行政院今天召開「行政院紓困振興進度記者會」，行政院長蘇貞昌率領龔明鑫政委、衛福部、經濟部、勞動部、交通部、財政部、主計總處等部會首長出席，說明政府近期紓困措施進度，面對政府何時啟動振興經濟相關措施，蘇貞昌說，要等疫情緩下來才會實施。

蘇貞昌表示，不論酷碰券或抵用券等振興措施，希望刺激消費，現在仍在防疫階段，指揮中心呼籲大家減少群聚，如果這時候推動振興方案，會產生矛盾之處，政府不該縣在鼓勵民眾出來消費，會視疫情發展超前部署。

至於酷碰券方案遭批評限制多，除必須綁定電子支付付款，且民眾必須先掏錢才能享有折扣，刺激消費誘因不足，出現希望政府改發現金或消費券的聲浪。

對此，沈榮津表示，酷碰券問題各界都很關注，也提出非常多的建議，例如透過既有電子支付平台，限制消費者使用通路，經濟部會收集、傾聽各界意見後，做為未來相關政策調整參考。

(中時 )