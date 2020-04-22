柳姓男子與女友去「U2電影院」，兩人緊靠著看電影，柳男見氣氛不錯，伸手撫摸女友胸部，未料遭女友拒絕，事後還挨告強制猥褻。台北地院認為，檢方所提事證不足以證明女友反抗，且男女交往初期，對於彼此的性觀念有待磨合，難免有誤會，故認定柳男罪嫌不足，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，柳男與女友是高中認識的好友，2018年7月3日深夜，他約女友一起去「U2電影院」看電影，利用兩人並坐機會搭肩，見女友未反抗，更進一步摸胸，女友嚇得阻擋，柳男卻仍屢屢伸手侵犯，不僅拉女友褲頭，還強行把手伸進內衣摸胸，涉犯強制猥褻罪。

柳男雖承認摸胸，但辯稱未違反女友意願，過程中都有問女友是否不舒服，女友都說不會，甚至還起身讓他脫外衣；剛開始摸到時，女友沒有任何反應，才會以為可以摸。

辯護律師則說，當天是女友主動約柳男出去，兩人也有牽手，讓柳男覺得可以建立親密關係，青少年也很清楚「U2電影院」是非常私密的聚會地點，且看電影時女友把頭靠在柳男肩膀，柳男有更進一步動作時，女友也沒明確拒絕，柳男才誤以為可以摸胸。

合議庭勘驗兩人對話紀錄，案發前女友使用「寶貝快點」、「馬上出門寶貝」等親暱用語，且單純異性朋友不可能長時間牽手，案發後兩人的對話紀錄，女友也未表現出反感；女友也自陳，她明確表示不要後，柳男就沒有在繼續。

合議庭認為，男女交往過程本來就會有曖昧模糊空間，沒有一定的模式，尤其在交往初期，雙方對於性觀念開放程度，需要慢慢探索、磨合，此時可能因性觀念落差產生誤會。綜觀本案事證，顯見柳男與女友交情匪淺，確有可能誤會女友有意「更進一步」，且檢方所提事證不足，遂判柳男無罪。

(中時 )