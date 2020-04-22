北市府祕書處2名機要職缺，聘用北市議員林國成女兒林珍羽（原民會借調）、新北市議員李余典女兒李旻蔚（公園處借調），遭藍綠議員撻伐北市府淪為「政二代進修班」。北市府駁斥，機要任用都依法、依程序任用，由首長遴用適合的人才擔任，用政二代或官二代來標籤化，對其未盡公允，忠心努力就是稱職適任的公務員。

「市府機要人員的任用均適法適才適所！」北市府指出，市府機要任用都依法、依程序任用，凡通過銓敘程序，資格符合者即可任用，而且人事法規完善，過程均合乎規定。

北市府表示，對於機要人員的任用，均依據考試院訂定「各機關機要人員進用辦法」第5、6、7條規定資格條件進用，並將任用的機要人員送銓敘部銓敘審定，目前已進用的機要人員均經銓敘部審定，無不符任用資格人員。

北市府強調，機要任用是首長人事權一部份，由首長遴用適合的人才擔任機要來協助政務推動，隨首長進退，由首長決定去留，在政府機關乃為常態；市府目前任用的機要，各有其長才，也都認真做好份內工作，用政二代或官二代名稱予以標籤化，對其等未盡公允，只要機要人員依法任用，忠心努力，並依據法律命令所定執行其職務，就是稱職適任的公務員。

(中時 )