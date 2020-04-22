路透報導，渣打銀行最新公布的4月中國中小企業信心指數（SMEI）自3月的49.6進一步回升至50.9，反映企業商業活動逐漸復甦，但短期前景仍令人擔憂。

渣打表示，據最新調查，製造業領先於服務業，而面向大陸國內的中小企業表現優於出口商。

該行報告稱，隨著更多中小型企業恢復復工，4月生產活動加速，產能利用率自3月的52％回升至62％，但需求恢復方面則仍然疲軟，當前訂單量只約為正常水準的58％。

(旺報 )