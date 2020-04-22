渣打：4月大陸中小企業信心指數微升 12:152020/04/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4月中國中小企業信心指數進一步回升。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，渣打銀行最新公布的4月中國中小企業信心指數（SMEI）自3月的49.6進一步回升至50.9，反映企業商業活動逐漸復甦，但短期前景仍令人擔憂。 渣打表示，據最新調查，製造業領先於服務業，而面向大陸國內的中小企業表現優於出口商。 該行報告稱，隨著更多中小型企業恢復復工，4月生產活動加速，產能利用率自3月的52％回升至62％，但需求恢復方面則仍然疲軟，當前訂單量只約為正常水準的58％。 (旺報 ) #渣打銀行 #中小企業 #渣打 #信心指數 #製造業 #服務業 #生產 #訂單量 #需求 #出口商 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企業投資臺灣突破200家 04:092020/04/18 財經要聞 經濟部：第一季電子業 沒有斷鏈、停擺問題 04:092020/04/18 財經要聞 八大行庫中小企新戶 3月暴增 04:102020/04/20 金融．稅務 中小企業增聘員工減稅 今年申報不適用 09:022020/04/20 財經 紓困壓力大 行庫求救客戶 04:102020/04/21 財經要聞 小型工業廠房租賃 創業福音 04:102020/04/21 產業．科技 《金融》渣打銀行推新台幣活利加碼 11:082020/04/21 財經 疫情打擊服務業 亞太區失業率估升逾3個百分點 23:482020/04/21 財經 亞太失業率恐倍增 服務業成重災區 04:102020/04/22 全球財經 《金融》央行中小企融通倍增到4000億元 6月再降息估止步 10:172020/04/22 財經 兩岸熱門新聞 疫情蔓延 羅思義：大多數國家不會認同美甩鍋做法 - 兩岸 女兒練習趴睡大哭…新手媽一路「死亡直播」 嘴唇發紫不動了 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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