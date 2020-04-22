石油儲存空間快爆滿引發市場恐慌，投資人瘋狂殺出，拖累紐約西德州原油（WTI）5月期貨周一收盤崩跌至-37美元，然而油價殺破0元來到破天荒負數，非本月才有，專家警告，投資人須留意紐約6月期油結算日5月19日，屆時負油價慘劇可能還會重演。

紐約原油交貨地點在奧克拉荷馬州庫欣，也是美國主要的儲油中心，自2月底以來，庫欣的原油庫存增加48%至5500 萬桶，儲存空間正在銳減。

目前美國還有1.5億桶庫存容量，但填充速度驚人，交易員預期到今年年中，儲油槽將大爆滿，因此急找新的儲油地點。

紐約6月期油21日盤中一度暴跌至每桶6美元，僅剩下前一天的1/3價位，終場暴跌43.4%，收在11.57美元。投資人擔憂，若原油儲存問題無法解決，6月合約也可能跌到負值。

瑞穗期貨主管Bob Yawger指出，美國能源署(EIA)數據並未顯示當前原油庫存容量已滿載，這次暴跌主因在於投資者急於平倉。至於庫存容量那一天會爆滿呢？投資人應留意5月19日，亦即紐約6月期油合約到期時間。

高盛也認為，負油價在6月合約到期前仍可能重演，主要有3大原因，一是周一大暴跌，可能壓垮6月期貨；其次，5月初，買家將6月合約轉倉至7月引爆賣壓；三是未來幾周，原油庫存的關鍵問題仍未解決。

(中時電子報)