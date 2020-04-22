新冠肺炎疫情衝擊產業，勞動部針對自營作業者提出紓困補助，由於一次將發放3個月共計3萬元，吸引不少自營作業者向職業工會提出申請。據22日上午最新統計，目前已有8萬3,785件申請案件，審核通過6萬3,469件，今明兩日將全數撥款，預計周五將完成10萬名勞工的撥款。

勞動部20日上路的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，一口氣發放3個月共計3萬元，協助自營作業者度過疫情困境。截至上午9時30分，目前的申請數8萬3,785件，已經審核符合資格數6萬3,469件，已符合審核資格者，預計今日撥款4,183件、明日撥款5萬9,286件。

勞動部「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，為能達到弱勢排富原則而訂定相關資格，包含具我國國籍的自營作業者或無一定雇主之勞工由職業工會參加勞工保險，且今年3月31日已參加勞工保險，3月份之月投保薪資為2萬4,000元以下，申請生活補貼時仍為加保中，107年度個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準等，另外，提醒勞工朋友，因政府資源有限，如果已領取其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼者，這次生活補貼無法重複發給。

(工商 )