聖暉（5536）第一季業績表現亮眼，外資已連續6個交易日買超逾1,100張，今日早盤股價最低來到185.50元，不久隨即由黑翻紅、最高漲至191.50元，振幅達3.20％，股價表現強勁 ；目前股價漲幅近2％，成交量破600張。

聖暉今年首季不受工作天數較少、疫情影響復工延後等干擾，合併營收年增11.68％，業績表現亮眼。

聖暉表示，面對全球供應鏈向台灣、東南亞國家移轉產能之趨勢，憑藉集團於台灣、中國大陸、以及越南、印尼與泰國等東南亞地區設置據點，以利就近提供服務，拓展當地接單表現。

此外，聖暉集團也積極強化無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務，以期進一步深化競爭利基；其中，半導體產業持續投入先進製程、電子業新廠擴建等資本支出趨勢明確，產業製造分流有助於挹注集團整體營運良好成長動能。

展望2020年第二季，聖暉認為，新冠肺炎疫情全球蔓延，短期訂單恐受出貨遞延影響，不過，長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。

(工商 )